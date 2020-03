El momento preciso en que Nicolás Lucar se entera que puede tener coronavirus (VIDEO)

Esta mañana, el conductor radial Nicolás Lucar se enteró en vivo, en el programa ‘Hablemos claro’ que se transmite por Exitosa, que podía estar infectado con el nuevo coronavirus, COVID-19, tras llamar al 113, número de la central telefónica del Ministerio de Salud.

Resulta que el periodista llegó de España el último martes y confesó que tenía una tos, pero que él la relacionó con una supuesta alergia que se activa cuando acude a lugares donde la temperatura es baja.

“He llegado el día de ayer de Madrid, que es una ciudad que está prácticamente declarada en emergencia por el tema del coronavirus, y yo he estado con tos, que es una tos, que es una tos que yo he asociado a algo que me ocurre siempre que voy a lugares donde hace mucho frío", dijo Lucar.

La doctora Giraldo, quien estaba atendiendo la llamada del Minsa, le recomendó al conductor radial a que permanezca en su domicilio y que si tiene algunos síntomas adicionales, dentro de los criterios como caso sospechoso, que vuelva a comunicarse.

“Dolor de garganta no he tenido”, contestó Nicolás Lucar. La médico le pidió que esté su casa durante 14 días como medida de prevención.

El periodista volvió a indicar que tenía un síntoma y riéndose tosió en su mano, cuando se debió hacerlo en el antebrazo. Agarró su taza y luego la superficie de la mesa en donde conduce. A poca distancia estaba una especialista, a quien estaba entrevistando.

Cabe recordar que, tras su programa, Lucar informó mediante su cuenta de Twitter que está en cuarentena en su casa.

Esta mañana tuve que dejar mi programa en @exitosape pues llegue ayer de España y tengo síntomas que me convierten en un potencial afectado por coronavirus En este momento estoy en cuarentena en mi casa a la espera de los representantes del @minsa — Nicolas Lucar (@NicolasLucar) March 11, 2020

