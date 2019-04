Niño bloqueó el Ipad de su papá hasta el 2067

Un niño de tres años bloqueó el IPad de su papá por más de 48 años. El periodista estadounidense Evan Osnos posteó en su cuenta de Twitter la imagen que emitió su dispositivo luego de que su pequeño lo manipulara.

En la fotografía se lee que el aparato podrá desbloquearse después de 25,536,442 minutos, es decir, en 48 años. en el año 2067.

Al parecer el incidente se dio porque el menor ingresó varias veces el código incorrecto.

El comunicador también pidió ayuda para desbloquear el equipo pues no puede esperar tanto tiempo.

Solucionado

Días después de su publicación, el periodista informó que ya había logrado desbloquear el IPad. Aparentemente reinició el equipo.

Uh, this looks fake but, alas, its our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) 6 de abril de 2019