Niño dibujó figuritas del álbum de la Copa América porque su madre no tenía dinero para comprarlas

Una madre de familia en Chile emocionó en las redes sociales al contar que su pequeño hijo creó sus propias figuritas de un álbum alusivo a la Copa América 2019 al saber que ella no podía comprárselas.

El menor de nombre Ignacio dibujó a los futbolistas de las selecciones participantes tras recibir de regalo el álbum y no se desanimó cuando sus padre le dieron la negativa por falta de dinero.

A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!", narró Carolina, la madre del niño.

La historia del menor llegó a emocionar también al Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile y junto a Panini le regalaron todas las figuritas del coleccionable a Ignacio.

Por su parte el futbolista Arturo Vidal respondió al tuit de la madre al ver su dibujo.

¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen, ojalá nos podamos conocer, escribió el futbolista del FC Barcelona.