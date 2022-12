El congresista Carlos Anderson tuvo una tensa entrevista con el periodista Carlos Cornejo durante sus descargos sobre temas como las protestas, el papel de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Carlos Anderson, parlamentario no agrupado, respaldó el trabajo de la PNP y Fuerzas Armadas, dejando en claro que el uso exclusivo de la fuerza se ha dado para proteger el bienestar de la ciudadanía.

Sin embargo, el periodista indicó que las necropsias realizadas a las últimas víctimas mortales de las protestas han determinado la presencia de balas utilizadas por estas entidades.

“No estoy quitando responsabilidad, sino asignándolas correctamente... cuando tu dices la FF.AA. o PNP estás categorizando a un grupo de gente que está afuera protegiéndolos”, respondió Anderson.

“En todo enfrentamiento, incluso en las guerras más cruentas, existen excesos que deben ser investigados y castigados”, agregó. Anderson señaló que no se debe descalificar la labor frente al vandalismo registrado.

Tenso momento

“¿Tienen que disparar?”, refutó Cornejo y le pidió una respuesta entre sí o no. Esto último provocó que el parlamentario señale lo siguiente: “No me enredo, perdón, no te permito que uses generalidades”.

Cornejo respondió lo siguiente: “Tú no tienes que permitirme nada, estamos en una conversación abierta. Te permito hablar, por favor guarda tu sitio Carlos, no tienes que permitirme nada”.

“Vente con otro talante, más dialogante, menos peleón. Tú no eras así, yo te he entrevistado hablando de educación y eras otra persona”, señaló el entrevistador al final de la charla.