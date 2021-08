Norma Yarrow, congresista que pertenece a la bancada de Avanza País, contestó, mediante su cuenta oficial de Twitter, a un usuario que faltó el respeto y que mencionó a su familia.

“Ahora entiendo el porqué del fracaso hasta en su vida familiar. Norma Yarrow tiene a la traición como un modo de vida”, fue el comentario de un seguidor de la parlamentaria.

Lejos de ignorar dicha mención, la legisladora decidió responder y dejó en claro que mezclar a la familia con aspectos políticos, es lo más bajo que puede caer una persona.

“Como siempre metiendo los temas familiares, no he contestado a los ataques ni mucho menos a los insultos pero no hay nada más bajo y cobarde que hablar de la familia de uno. Sigan destruyéndome si quieren pero con mi familia no se metan”, respondió la congresista.

Como se recuerda, Norma Yarrow renunció a la bancada de Renovación Popular por presuntos hostigamientos que habría recibido por parte de su excolega de bancada Jorge Montoya, quien la calificó de “traidora”.

