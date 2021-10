Queda menos de un mes para el encuentro clave entre las selecciones de Perú y Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022, pero ya los ánimos están a tope. Ese es el sentir de Francisco “Paco” Bazán, quien respondió al periodista boliviano Juan Pastén, quien previamente criticó duramente a Ricardo Gareca y consideró que la clasificación de la selección peruana a Rusia 2018 fue gracias a Bolivia.

“Bolivia es un equipo corto, limitadito, que defiende mal y ataca peor. No lo digo yo, lo dicen sus números y tienen que agradecer que la geografía generosa los puso a 3 640 metros sobre el nivel del mar”, señaló el conductor de “El deportivo, en otra cancha”, quien remarcó la ventaja que tiene la selección del altiplano frente a otras escuadras.

“Es evidente que los puntos que hizo Bolivia no son por fútbol por asociaciones, por calidad, por jugadores, sino por la altura. Dicho esto, no tengo ningún afán de polemizar y enfrentarnos. Su estilo de hacer televisión, de hacer show es agresivo. Nos ha faltado el respeto, sin argumentos. Me ha dolido un poquito”, agregó.

Polémica invitación

Sin embargo, lo más polémico surgió a continuación. El exarquero de Universitario de Deportes invitó al periodista Juan Pasten a un almuerzo en Lima para que conozca el mar.

“En sentido de mi amistad, este noviembre, si usted viaja a Lima acompañando a su selección, yo que soy un gran anfitrión y que soy, muy atento con el foráneo, me encantaría extenderle una invitación para conversar y compartir en la Rosa Náutica a disfrutar del mar, a comer un pescado fresco y hablar de fútbol”, dijo.

El encuentro entre Perú y Bolivia se jugará en el Estadio Nacional de Lima el jueves 11 de noviembre. Este partido determinará la suerte de ambas selecciones para una eventual clasificación a la justa mundialista.