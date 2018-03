Padres reparten dulces durante vuelo para que pasajeros perdonen el llanto de su bebé (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Un hecho insólito se registró durante un vuelo que iba de Ciudad de México hasta Cancún, cuando los pasajeros recibieron un paquete con dulces y una tarjeta para que disculpen a un bebé por llorar durante el viaje.

Suele suceder que durante los viajes en avión, los niños y bebés se aburren o estresan hasta que el llanto es difícil de contener por los padres e incomoda a muchas personas.

Sin embargo, los padres de Lorenza, una bebé de un año, entendieron esta situación y buscaron una forma muy dulce de aplacar la futura ira de los pasajeros.

“¡Hola! Me llamo Lorenza y tengo un año. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos", empezaba el texto. El mensaje, en el que los padres de la niña incluyeron dibujos, concluía: "Espero que esto ayude a que tu viaje sea un poco más placentero. Gracias", se leía en la tarjeta que entregaron.

Además, la bolsa iba acompañada de tapones para los oídos, en caso de que la pequeña Lorenza no parase de llorar.

Esta iniciativa fue bien recibida por los pasajeros que incluso se animaron a subir las imágenes a sus redes sociales, generando mucha ternura entre los internautas por el detalle.