A través de las redes sociales, Carlos Álvarez reapareció imitando a Paolo Guerrero en un divertido sketch donde parodia el escándalo mediático sobre el contrato firmado por el club César Vallejo.

En el video, el cómico deja ver a Guerrero como una persona engreída y que necesita de su madre para resolver sus problemas, pese a ser un adulto de 40 años con esposa e hijos.

“No sé qué hago en el Perú, han interrumpido mi estadía en Río de Janeiro a Río Rímac luego a Río Moche. Todo para ir a jugar por ese equipito, Richard, acaso no comprendes que no quiero, mamá, ayúdame, eres tan bruto que no comprendes que fue un lapsus lo que me hizo firmar por ustedes”, dice ‘Paolín’.

Luego continuó con: “quieres que yo viva en esa choza, en esa invasión, si cierras Huanchaco para mí solito, tu papá tiene plata como cancha. Mamá, que no me molesten. Richard, no pagaré una penalidad, que lo pague tu abuela.

Carlos Álvarez también hace parodia del físico de Paolo, ya que si va a Trujillo, “podría engordar”.

“No me gusta ir a Trujillo porque puedo engordar, ahí comen arroz con pato, no quiero terminar gordo. Yo jugaré hasta los 70 años, yo soy obediente, meteré goles con andador. Yo no sufro de mamitis, mamá, bien estos son”, agrega.