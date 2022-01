Paquita la del Barrio utilizó sus redes sociales para anunciar a sus miles de seguidores que debido a algunos problemas en su salud se vio obligada a cancelar su presentación en la Feria de Moroleón, ubicado en México.

Luego de difundir su comunicado de prensa, la reconocida cantante mexicana también compartió un video en donde la vemos recostada sobre una cama, mientras explica lo que le pasa.

Asimismo, se disculpó con sus fans por cancelar los eventos que se tenían previstos. “Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas. No puedo caminar bien”, explica al inicio del clip la intérprete de “Rata de dos patas”.

Eres un inútil

Los Premios Billboard de la Música Latina de 2021 quedarán marcados como el día en que Paquita la del Barrio llamó inútil a Bad Bunny.

Esto se dio, ya que Paquita subió al escenario a recoger su premio y, cuando se dispuso a dar su discurso, el micrófono estaba muy arriba de la cantante. Al ver este detalle, Bad Bunny fue a auxiliar a la intérprete, pero ella lo llamo inútil.