El presidente de la República, Pedro Castillo, dio una pausa a su agenda presidencial y brindó una entrevista a un medio digital internacional, donde no solo habló de su vida personal y política, sino de sus gustos deportivos. En una de sus declaraciones dijo que es hincha de Universitario de Deportes y, en el exterior, del Barcelona.

Así los señaló, el pasado 19 de febrero, al podcast La Pizarra, donde también confesó que no le gusta estar encerrado en Palacio de Gobierno y que le gustaría salir a recorrer los pueblos del país.

Asimismo, reveló que solo duerme tres horas y que le encantaría tomarse un café con el también docente y expresidente de Uruguay, José Mujica.

En otro momento de la entrevista reiteró que no se eternizará en el poder y que, el 28 de julio del 2026, “daré la posta a quien este país designe como presidente y me suceda”.

“En el Congreso hay un cierto sector que no mira el país y su respuesta son de carácter político (...) cuando llamo para que el ministro de Educación sea un profesor y no sea los que siempre están en una puerta giratoria, cuando llamo que el ministro de Agricultura sea un agricultor no les gusta”, dijo Castillo tras ser consultado por los cambios en el Gabinete Ministerial.

