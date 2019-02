"¿Y si hubiera sido un civil?": La desesperada reacción de un hombre cuyo perro fue atropellado por un policía (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un video que muestra la indignación de un hombre cuyo perro fue atropellado por un carabinero chileno se ha vuelto viral en Youtube.

La escena ha logrado conmover a miles de usuarios debido al sentido reclamo que hizo el dueño del animal al efectivo, a quien acusó de negligencia por manejar con lentes negros y no percatarse de la presencia de su mascota.

"¿Has tenido animales alguna vez? ¿Sabes lo que estás haciendo con esto? Un daño terrible. ¿Sabes cuánto años tiene este perrito? Hágase responsable como civil, no como uniformado (...) El perro tenía una otitis severa, no escuchaba nada. Y si hubiera sido un civil, ¿hubieras parado?", dijo que hombre evidentemente afectado por la muerte del can.

En todo momento, el carabinero se disculpó con la familia y aseguró que iba a hacerse responsable. "Nos detuvimos y tocamos la bocina (...) Le estoy diciendo que me hago responsable, no sé qué más quiere que haga", señaló.