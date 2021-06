Tendencia







Perú vs. Colombia: Los memes que dejó la derrota de la bicolor (FOTOS) La reacción de los usuarios en las redes sociales no se hizo esperar y estos son los memes que dejó el encuentro Perú vs. Colombia. La selección peruana cayó (0-3) ante el equipo cafetalero en el Estadio Nacional por la jornada 7 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.