Peruano anuncia reunión donde dará hamburguesas y se vuelve viral (VIDEO)

Un parrillero peruano se volvió viral en las redes sociales, luego de anunciar una reunión en la cual ofrece preparar sus populares hamburguesas.

El joven cocinero de nombre Guber habría grabado el video para invitar a sus amigos a través de WhatsApp pidiendo que nadie falte; sin embargo, la invitación se filtró y ha llegado hasta Hollywood.

"Hey chicos, yo sé que les encantan mis hamburguesas a la parrilla. La parrillada que tanto desean, que tanto me piden, que tanto me fastidian, la voy a hacer este 29 de octubre a las 6 de la tarde. Los espero a todos, no me falten", se escucha decir al parrillero peruano.

Y aunque parezca increíble, esta invitación se viralizó llegando incluso a reconocidas figuras de Hollywood, quienes no dudaron en reaccionar ante el video.

Famosos como Sean Astin, Tom Felton (de 'Harry Potter'), Jennifer Love Hewitt, Melissa Joan Hart (protagonista de 'Sabrina, La Bruja Adolescente'), entre otros, le han respondido asegurando que les encantaría probar las hamburguesas de Guber y que vendrían a Perú para probarlas.