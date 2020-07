Tras pasar a una etapa de desconfinamiento por el COVID-19 en Madrid, el bailarín peruano Juan Diego ‘Timbera’ regresó a las calles de la capital española para dar muestra de unos bailes de salsa usando unas cuerdas para guardar la distancia social por el coronavirus.

El medio extranjero “RT es Español” mostró al joven bailando con una acompañante en la calle Preciados de Madrid. Ambos usan mascarilla y no se toman de la mano, solo usan unas cuerdas para coordinar sus movimientos de salsa.

Video: RT en Español

Juan Diego “Timbera” dejó su arte por tres meses durante la pandemia y regresó el mes pasado a las calles. “Volvemos a las calles a repartir alegría después de 3 meses. Con ideas nuevas. Se ha logrado bailar en pareja tras la pandemia del COVID-19. Miren qué sucede...poco a poco se esta adecuando a los nuevos tiempos. Con todas las previsiones del caso”, escribió el bailarín en su cuenta oficial de Instagram.

Video: Instagram Madrid Timbera

Will Smith celebra sus bailes

Su fama ya ha transcendido fronteras pues el actor estadounidense Will Smith compartió uno de los bailes de Juan Diego en su cuenta de Instagram. “¡Qué ritmo! Pero con distancia ;-)”, escribió la estrella de Hollywood.

Juan Diego se emocionó al ver que el actor compartiera su baile y dijo sentirse emocionado. “Acabo de salir del trabajo y no puedo estar con el teléfono en la cocina. Ahora que me conecto pues una locura. Me doy con la sorpresa que Will Smith compartió un video con Martita y con las cuerditas. Si hubiera sabido que esto iba a ser viral me hubiese puesto mi polito de Perú. Siempre con humildad y los pies en la tierra”, explicó emocionado el peruano.





Ofrece bailar a cambio de una sonrisa

Juan Diego viene ofreciendo bailes con un grupos de jóvenes entusiastas en las calles de Madrid a cambio de una sonrisa desde hace varios años.