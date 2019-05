Pokémon Sleep, el videojuego que propone ‘jugar dormido’ (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Si eres fan número uno de Pokémon, entonces no debes de dejar leer esta nota. Este martes ‘The Pokémon Company' realizó una conferencia de prensa en Tokyo, Japón, en la cual anunciaron varias novedades relacionadas a la franquicia.

Uno de los anuncios fue el lanzamiento de ‘Pokémon Sleep’, una aplicación para móviles que tiene el objetivo de convertir el sueño en algo, además de placentero, que sea divertido para millones de usuarios.

Según la descripción oficial del videojuego señala que “Pronto, los entrenadores podrán despertarse con Pokémon cada mañana con Pokémon Sleep, una aplicación móvil de The Pokémon Company”.

Cabe mencionar que, mientras Pokémon Go hizo que miles de usuarios salieran a caminar por las calles, Pokémon Sleep busca regular las horas de sueño de los jugadores, marcando el tiempo que pasan durmiendo.

Para este juego se lanzará un nuevo dispositivo llamado ‘Pokémon Go Plus+’ el cual “utilizará un acelerómetro incorporado para rastrear el tiempo de inactividad del usuario y enviar esta información a su teléfono a través de Bluetooth “, además de tener las mismas funcionalidades que el original Pokémon Go Plus.