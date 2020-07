El intendente de El Carmen (en Jujuy), Rodolfo Alejandro Torres, no imaginó que se convertiría en el protagonista de un video viral por el peculiar discurso que dio en las celebraciones por el Día de la Independencia de Argentina.

Y es que para conmemorar esta importante fecha para los argentinos, el político decidió dar literalmente un ‘discurso de película’. En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, el intendente Rodolfo Alejandro Torres agradeció a los empleados de la administración pública por su labor en la crisis provocada por el COVID-19.

Sin embargo, algunas de las palabras del funcionario público llamaron la atención de un usuario en Twitter, quien notó la similitud de su discurso con el dado por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) en la película Día de la Independencia.

El nivel de la política argentina. En Jujuy, el intendente de El Carmen - Alejandro Torres - copió un discurso de una película de ciencia ficción para el acto patrio del 9 de Julio. pic.twitter.com/l8ZbilSQr9 — Sebastián Turtora (@SebiTurtora) July 10, 2020

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, fue parte del discurso que viralizó al político argentino.

Sus palabras se difundieron rápidamente en las redes sociales por su similitud con la película protagonizada por Will Smith, donde Bill Pullman encarna a Thomas J. Whitmore, presidente de Estados Unidos durante una invasión alienígena.

En dicha ficción, las fuerzas extraterrestres han destruido a la Casa Blanca, pero Whitmore da una emotiva alocución antes de que los militares estadounidenses inicien la batalla final contra los invasores.

Al parecer, lo mismo intentó hacer el intendente argentino para motivar a los trabajadores públicos en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.