Presidente de Burundi jugó partido amistoso y terminó metiendo preso al técnico rival (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Pierre Nkurunziza es el nombre del presidente de Burundi, un pequeño país africano cuyos habitantes saben de su gran fanatismo por el fútbol.

Cada vez que su agenda se lo permite, organiza partidos y hasta tiene su propio equipo: el Halleluya Fútbol Club, el cual lo suele acompañar incluso cuando viaja por el interior del país a cumplir con sus funciones.

Sin embargo, sucedió algo insólito en el último amistoso en el que jugó. Y es que las cosas no terminaron nada bien debido a la férrea marca de la que fue víctima, algo de lo que no está acostumbrando, dado que los rivales no suelen ser muy exigentes con él, lo que aprovecha para marcar muchos goles y mantenerse como el máximo artillero de su equipo.

De visita en la ciudad de Kiremba, como es su costumbre armó un encuentro pero a diferencia de otros partidos, recibió muchas patadas y una marca sofocante que no le permitió hacerse presente en el marcador.

Frustrado por no poder anotar y molesto por el juego brusco que sintió hicieron contra él, Pierre Nkurunziza mandó a arrestar al técnico del equipo rival Cyriaque Nkezabahizi y a su ayudante Michel Mutama por no haber instruido adecuadamente a sus dirigidos, pues incluyó en el plantel a varios refugiados congoleños que tuvieron a mal traer al mandatario de Burundi. Por ello, acusó a ambos entrenadores de "conspiración contra el Presidente de la República".