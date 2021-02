En plena nostalgia por las series del pasado, la plataforma Peacock estrenó una nueva versión de la comedia “Punky Brewster”, un clásico de las “sitcoms” estadounidenses con más de 30 años después de su estreno original.

La comedia se lanzó este 25 de febrero en la plataforma de NBCUniversal, que desde su llegada ha apostado por revivir títulos familiares pero actualizados al siglo XXI, como “Saved by the Bell”.

En la trama original, que se emitió hasta 1988, la protagonista era Punky (Soleil Moon Frye), una niña abandonada en un centro comercial de Chicago que sin encontrar a su familia se criaba en un apartamento abandonado con la ayuda del propietario, un entrañable fotógrafo.

La nueva versión sigue a Punky (Soleil Moon Frye) en su vida adulta, recién separada de su pareja y a cargo de 3 hijos con identidades muy diferentes.

Un enfoque similar tiene la nueva “Saved by the Bell”, la comedia que seguía a un grupo de estudiantes en una escuela elitista de California y que en su versión actualizada incorpora a dos protagonistas de origen humilde que acuden a ese instituto después de que el Gobierno cierre el centro de su barrio.

REGRESAN LOS CLÁSICOS

”Punky Brewster” y “Saved by the Bell” no son los únicos títulos que vuelven a la televisión. La explosión de la plataforma ha hecho que los estudios rebusquen entre sus éxitos anteriores, por ejemplo, este semana se anunció el regreso de la serie de animación “Rugrats”, emitida entre 1991 y 2004, con nuevos capítulos.

Hay 2 proyectos para recuperar “Dora the Explorer” y “Los padrinos mágicos” con actores de carne y hueso, mientras que la precuela en dibujos de “Bob Esponja: la película” ya está finalizada y se estrenará el 4 de marzo en Estados Unidos.

Asimismo “Fraiser”, una de las comedias míticas de los años 90, volverá con una nueva versión de la mano, en este caso, de Paramount.

