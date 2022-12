La fase de grupos del Mundial Qatar 2022 termina este viernes 2 de diciembre, y los Grupos G y H vuelven a encontrarse. En ese sentido, algunos de los encuentros que definirán qué equipo pasa a la siguiente ronda se transmitirán por la señal de Latina Televisión.

El partido entre Portugal vs. Corea del Sur y Brasil vs. Camerún será transmitido en vivo por la señal del canal. Los otros dos encuentros entre Uruguay vs. Ghana y Serbia vs. Suiza los podrás encontrar en la web y la App del canal 24 horas después de terminado los partidos.

Partidos del viernes 2 de diciembre:

● En vivo:

- Portugal vs.Corea del Sur / viernes 2 de diciembre - desde las 9:00 a.m.

- Brasil vs. Camerún / viernes 2 de diciembre - desde las 13:00 p.m.

● En diferido:

- Ghana.vs. Uruguay

- Serbia vs. Suiza

Latino informó qué partidos de Qatar 2022 se podrán ver por su señal este viernes 2 de diciembre. (Foto: Difusión)

A continuación, te dejamos el calendario del Mundial Qatar 2022:

● Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

● Octavos de final: del 3 al 6 de diciembre

● Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

● Semifinales: 13 y 14 de diciembre

● Cuarto y tercer puesto: 17 de diciembre

● Final: 18 de diciembre

El evento deportivo está cubierto desde los estudios de Latina Televisión con la conducción de Coki Gonzales, Bruno Cavassa, Fernando Egusquiza, Talía Azcarate, Jason Sánchez, Freddy Cora y desde Doha de la mano de los enviados especiales Checho Ibarra, Steve Romero, Paúl Pérez, Juan Palacio y Joseph Fajardo.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Cardozo habría encontrado nuevo amor en Qatar

Rafael Cardozo habría encontrado nuevo amor en Qatar