Ricardo Morán afirmó que iba a postular al Congreso de la República, pero una serie de hechos, como la recomendación de un asesor político, lo llevó a cambiar de decisión tras recuperar su “sanidad mental”.

“Pedí ir al Parlamento, fue horrible. El nivel de discusión, los griteríos, el poco entendimiento, todo me parecía mal armado, mal construido, todos los protocolos, que todo se detuviera por una moción de saludo a no sé quién. Como productor de televisión dije: ‘no, mi amor’. Dije: ‘acá me voy a morir’” , narró en el programa Vida y Milagros de Willax TV.

Según contó el productor de TV, un día expresó una opinión sobre su posición atea y causó sorpresa entre las personas de la lista parlamentaria, quienes le indicaron una frase que lo impactó.

Ricardo Morán iba a postular al Congreso. Video: Vida y Milagros - Willax TV

“Me dijeron: ‘ahora eres candidato, ahora tienes que hacer cosas que sean conducidas a que seas elegido. Una vez que eres elegido, ya puedes decir lo que tú quieres ’”, recordó en el espacio conducido por Milagros Leiva.

Ricardo Morán también rememoró cuando se reunió con “gente del partido” en un restaurante y se fueron sin pagar la cuenta, quedándose solo en el lugar.

El hecho que terminó por inclinar su idea, a abandonar la postulación al Legislativo, fue la recomendación de un asesor, quien le pidió ir en contra de su pensamiento por campaña política.

“En la noche tenía un evento con la Cámara de Comercio LGTBIQ que se instaló y que, lamentablemente, al año siguiente dejó de existir. (...) A la salida, mi asesor me dijo: ‘Ricardo, creo que tú tienes que ser un candidato más para todos, creo que hay que desmariconizar tu campaña ’. Dije que acá se acaba, que se llame por teléfono en este momento y se acaba todo. Luego me di cuenta que desde mis plataformas como figura pública (hacía más política)”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Morán duras palabras a las imitadoras de Yola Polastri en “Yo Soy”

Ricardo Morán duras palabras a las imitadoras de Yola Polastri en “Yo Soy”