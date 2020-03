Ricardo Vázquez Kunze, excandidato al Congreso por Fuerza Popular, generó polémica en su cuenta de Twitter al mostrarse en contra de la prolongación del aislamiento social obligatorio al preferir la activación de la economía antes que la vida de la población vulnerable al nuevo coronavirus, COVID-19. Correo se comunicó con él para que explique su posición.

“La cantidad de infectados y la cantidad de muertos no justifica la prolongación del Estado de Emergencia ni tampoco de la cuarentena. Son nueve muertos que, obviamente todo el mundo deplora y siente, pero la mayoría de los muertos han venido del extranjero, o sea, han tenido contacto externo. De 480 casos de una población de 30 millones de habitantes tampoco es una razón para que la cuarentena prosiga”, expresó.

Vázquez Kunze considera que el Estado debe priorizar que a la población que aporte económicamente al país y minimizó que se esté cuidando a ancianos, personas con obesidad y demás que pueden ser atacados con mayor ferocidad por la enfermedad respiratoria.

“Estamos haciendo la cuarentena para que no se contagie y no muera un grupo acotado de personas, que no sabemos cuántos son, los más ancianos y obesos, y que productivamente tampoco sabemos cuánto contribuyen al PBI nacional. (...) Es lo que manda el sentido común, la vida de la mayoría debe anteponerse ante la vida de la minoría, sino todos vamos a terminar muriendo. La minoría terminará muriendo de coronavirus y la mayoría de hambre porque no tiene qué comer, cómo trabajar ni cobrar", expresó.

¿Usted tiene familiares de la tercera edad?

Sí, tengo un padre que es de la tercera edad.

Su padre pertenece a ese sector pequeño que podría salir afectado por el coronavirus. ¿Antepone la economía del Perú ante la vida de su padre que podría contagiarse de esta enfermedad?

Yo quisiera que mi padre no se contagie. No antepongo la economía del Perú, antepongo la vida de 30 millones de peruanos sobre uno que es mi familiar.

