El cantante Richard Cisneros, popularmente conocido como Richard Swing, afirmó, en la tarde de este lunes 28 de setiembre, que rechazó propuestas para ser congresista y presidenciales porque está enfocado en su “misión”.

"No se puede hablar de un cálculo político porque soy un artista, soy un cantautor y productor. Hasta hoy ni siquiera he firmado por algún partido político. He recibido propuestas, no solo para el Congreso, sino también presidenciales, pero no he aceptado . Estoy enfocado en mi misión”, expresó el investigado por el Ministerio Público por sus contratos con el Ministerio de Cultura.

Denuncia a Urresti

El compositor también indicó que denunciará al congresista de Podemos Perú Daniel Urresti ante la Comisión de Ética del Parlamento por presunta discriminación y homofobia.

“Ante la Comisión de Ética en contra del congresista Daniel Urresti por el tema de discriminación y homofobia, que hasta hoy no se ha disculpado conmigo. Él ya ha sido querellado también, lo voy a llevar ante la Comisión de Ética, aunque es terrible ver que el presidente del grupo parlamentario haya sido también cómplice de esta posible conspiración tras los videos y audios que han sido revelados el día de ayer en el programa Cuarto Poder”, manifestó.

Sobre repartición de billetes

Richard Swing también rechazó los cuestionamientos en su contra luego de que ciudadanos se hayan aglomerado en plena pandemia para recibir algún billete de los que estaba repartiendo en los exteriores del Congreso.

“No fui pensando en hacerlo, estaba haciendo algunas denuncias constitucionales y hubo personas que me pidieron una ayuda llorando, que por favor les dé algo . Cómo no hacerlo, si ver tanta tristeza. Hay gente que no tiene ni para comer. Yo no he fomentado ninguna aglomeración, yo hice una entrega de dinero porque las personas me lo estaban pidiendo, con lágrimas en los ojos", sostuvo.

Por otro lado, mediante su cuenta de Twitter, Cisneros pidió a Giancarlo Scarpati, un personaje que nació en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ por su peculiar resistencia a la Policía en una intervención, que no se cuelgue de su fama.

“He visto cuando pongo mi apellido que sale un tal Scarpatti que todos ponen con mi nombre. Yo no conozco a esa señora. No se cuelgue de mi fama. Es mentira ni hagan caso. Seguro es como esas señoras que dicen que les debo. FALSO! Quieren dañar mi honor. Magaly esta detrás seguro”, escribió.

He visto cuando pongo mi apellido que sale un tal scarpatti que todos ponen con mi nombre. Yo no conozco a esa señora. No se cuelgue de mi fama. Es mentira ni hagan caso. Seguro es como esas señoras que dicen que les debo. FALSO! Quieren dañar mi honor. Magaly esta detras seguro. — Richard Cisneros Carbadillo 🇵🇪 (@RichardSwingPe) September 28, 2020

