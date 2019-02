Salió con el cabello húmedo y este se congeló por los efectos del frío extremo en EE.UU

Una ola de frío extremo azota a varias partes de Estados Unidos y algunos ciudadanos mostraron en las redes sociales curiosos videos en los que se observan los efectos de las bajas temperaturas bajo cero.

Una usuaria del estado de Iowa publicó una grabación que muestra cómo su cabellera se congela en segundos al salir con el cabello húmedo.

Taylor Scallon shared this video with @weareiowa5news. Here's what happened when she stepped outside, with wet hair, into Iowa's record setting cold! pic.twitter.com/sZV5a8yVBb

