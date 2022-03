La selva de República Dominicana se convirtió en el escenario perfecto para el rodaje de “The Lost City” (“La ciudad perdida”, en español), la película protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum, quienes compartieron roles por primera vez juntos. Si bien, para las grabaciones se tomaron todas las precauciones porque estas se dieron en plena pandemia del COVID-19, de mayo a agosto de 2021, el elenco no pudo escapar a otro virus y contrajo un mal.

¿Te imaginas enfermarte en medio de la jungla de otro país en medio de tu trabajo? Eso fue lo que pasó a los actores y equipo de producción del filme, que se estrenó el 25 de marzo de 2022. A continuación, te contamos las peripecias que pasaron los histriones.

Antes te contamos que “The Lost City” cuenta la historia de Loretta, una novelista que es secuestrada por un excéntrico multimillonario, quien quiere que lo ayude a encontrar el tesoro de su último libro, por lo que es obligada a ir a la jungla. Alan, el modelo de la portada tambié va con ella, pero arriesgará su vida para rescatarla. En la película también aparecen Daniel Radcliffe, Brad Pitt y Da’Vine Joy Randolph.

La química de los actores en "The lost city" ha jugado un rol importante en la película (Foto: Fortis Film)

EL VIRUS QUE CONTRAJERON SANDRA BULLOCK Y CHANNING TATUM EN “LA CIUDAD PERDIDA”

Como lo señalamos al inicio, mientras el elenco tenía todos los cuidados para no contagiarse en pleno rodaje con COVID-19, tuvo que lidiar con otro virus que llevó a varios tener una enfermedad estomacal.

“Estábamos en medio de una pandemia y estábamos asustados. Luego tuvimos una epidemia de algún parásito. Hubo deshidratación intravenosa, casi perdemos nuestro primer AD, medusas, traslados de bote a bote. No hay baños portátiles en una jungla”, señaló Sandra Bullock durante “Around the Table” de EW.

Debido a que estaban en la selva, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo hicieron para hacer sus necesidades? La propia ganadora de un Oscar por “The Blind Side” narró cómo hicieron ella y todos sus compañeros.

“Lo contuvimos o simplemente no se bebió ningún líquido, por lo que no se tuvo que usar el baño, y luego una vía intravenosa al final del día”, añadió.

Sandra Bullock y Channing Tatum son los protagonista del filme "The lost city". Asimismo, cuenta con la participación de Daniel Radcliffe como Fairfax, un excéntrico multimillonario y criminal (Foto: Fortis Film)

¿QUÉ OPINA SANDRA BULLOCK DE GRABAR EN LA SELVA “THE LOST CITY”?

Respecto a grabar en la selva para “The lost city”, Sandra Bullock dijo que fue una experiencia gratificante, pues varios salían de estar encerrados en sus hogares, por lo que la química fue buena.

“Tuvimos mucha suerte de que todos estuvieran en sintonía sobre qué tipo de aventura queríamos tener, cómo íbamos a ser el uno para el otro, y qué tipo de película íbamos a hacer. Todos estábamos en la misma página, lo que no siempre sucede”, precisó.