Sandra Echeverría, actriz que protagonizó la nueva versión de “La usurpadora” para el canal de Las Estrellas, sorprendió a sus miles de seguidores al revelar que dio positivo a la prueba de coronavirus (COVID-19).

La intérprete de 35 años recurrió a su cuenta oficial de Instagram para brindar detalles sobre su estado de salud y explicó que hizo público su enfermedad por su compromiso con “Tu cara me suena”, programa de entretenimiento donde ella es participante.

“Bueno, pues, no soy mucho de estar compartiendo estas cosas pero, por el compromiso que tengo con la gente y con el programa de ‘Tu cara me suena’, les cuento que ayer salí positiva en COVID-19. Nos parece a todos increíble porque tanto el programa como nosotros hemos tenido todas las medidas de precaución. Pero bueno la realidad es que no sabemos cómo funciona éste bicho ni como lo agarramos”, señaló en su mensaje de Instagram.

Además, Sandra Echeverría aseguró que seguirá siendo parte de “Tu cara me suena”, pero su participación será de manera virtual.

“Me sigo preparando para poder hacer mi transformación de Laura León el domingo para todos ustedes de forma virtual. Aquí estoy escuchando la canción. Espero tener voz para el domingo. Mientras tanto me cuidaré mucho y trataré de dar lo mejor de mí para no fallarles”, sentenció.

Finalmente, Sandra Echeverría contó los síntomas que ha tenido desde que dio positivo al COVID-19. “Ayer tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y si se siente algo de asfixia pero mis niveles de oxigenación están súper bien. Debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por ahora”, concluyó.

