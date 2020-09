ESCRIBE: Milagros Laura S.

El camino para aprender un nuevo idioma es largo y arduo, más aún si queremos hacerlo por nuestra cuenta, sin profesores ni clases en academias. Si bien no hay fórmulas mágicas que garanticen el éxito de dominar una lengua extranjera, la directora académica de la carrera de Educación de la USIL, Patricia Cateriano, señala que sí hay un trinomio para conseguir el resultado y son: motivación, tiempo y esfuerzo. “Primero, dependerá de cuánto desea la persona dominar la nueva lengua, porque la motivación no es la misma para quien quiere aprovechar estos meses en casa para aprender inglés; por ejemplo para alguien que lo estudia porque ya tiene planeado viajar en enero a Estados Unidos. Entonces, partiendo del tamaño de la motivación, la persona se esforzará y dedicará más tiempo a cumplir con este reto”, señala.

errores comunes. La catedrática también revela que la confusión más frecuente al aprender un nuevo idioma es tratar de traducirlo fielmente al nuestro, en este caso al castellano. “Hacer esto ocasiona un conflicto en nuestra lógica, porque la formación de frases e ideas no es la misma. Más aún en idiomas con raíces distintas como el alemán o polaco, que tienen distinta pronunciación y gramática”, resalta.

Superar la vergüenza. Otro error muy común es el miedo al ridículo, no querer hablar en el nuevo idioma, por temor a hacerlo mal. O repetir frases cliché, limitando nuestro vocabulario e impidiendo poder mantener una comunicación, porque se tendrá problemas al momento de armar una oración o plasmar una idea en el nuevo idioma.

técnicas exitosas. Por su parte, Carmen Rodríguez, coordinadora académica del Británico, señala que ya sea en un aula o cuando aprendemos de manera autodidacta, solo se aprender a hablar un idioma hablándolo. “Es necesario mantener una comunicación con otras personas que hablen la lengua extranjera que se quiere dominar, hay tantas alternativas en internet, como foros, redes sociales o zoom, webinars, que no hay excusa para no hacerlo. No pueden dejar de lado este paso porque es la única manera de medir el avance de lo que se está aprendiendo”, explica. Además, exhorta a verificar que las herramientas digitales y/o editoriales de las que vamos aprender sean confiables y oficiales.

En tanto, la experta de USIL recomienda destinar unos 30 minutos al día en pensar o hablar con uno mismo en el idioma que se está estudiando.

es el puesto que ocupa Perú en la lista de 100 países que hablan inglés según estudio de EF Education First.