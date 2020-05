¡Vuelven los superhéroes más extraños del mundo! Netflix acaba de anunciar en sus rede sociales el día que será estrenada la segunda temporada de The Umbrella Academy, serie inspirada en el cómic creado por Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance y Gabriel Bá.

The Umbrella Academy es una de las series originales de Netflix más exitosas de la plataforma. Esta producción cuenta con las participaciones de Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton y Mary J. Blige.

Su estreno original ocurrió en febrero de 2019 y este año su segunda temporada sufrió un ligero retraso debido a la pandemia mundial por el coronavirus. Ahora, podremos ver a esta familia disfuncional el 31 de julio de 2020.

Mira a continuación el emocionante anuncio de The Umbrella Academy 2.

Cabe mencionar que los protagonistas de la serie anunciaron el estreno de l segunda temporada desde sus casas. El video se ha vuelto viral en todas las redes sociales, por su contenido divertido y respetando el aislamiento social.