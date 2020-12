El cantante Shawn Mendes se disculpó públicamente con su colega Sam Smith luego que se refirió al músico con el pronombre “él” durante una presentación del Jingle Ball Show 2020, organizado por iHeartRadio.

Mendes expresó sus disculpas luego que hace unos meses Sam Smith dijo que es no binario, por lo que pidió que se refieran a su persona con los pronombres they/them, que en español sería elle.

Durante el Jingle Ball Show 2020, Shawn Mendes no recordó este detalle sobre su amigo Smith y luego recurrió a las redes para disculparse: “Siento haberme referido a ti como “él” para tu presentación en el Jingle Ball. Fue absolutamente un desliz. No volverá a pasar. Te mando mucho amor. Además, eres una de las personas más divertidas que he conocido”.

Ante estas disculpas, Sam Smith también recurrió a su cuenta de Instagram para responderle al novio de Camila Cabello de manera amable. “Todos estamos aprendiendo juntos”, expresó el intérprete británico.

Shawn Mendes se disculpó con Sam Smith por llamarle “él” . (Foto: @samsmith)





En entrevista con el presentador inglés James Corden, en el programa “The Late Late Show”, Sam Smith se refirió a las reacciones del público al declararse no binario y rescató que sus fans fueron muy comprensivos, pero que el camino fue “duro”.

“Definitivamente es una lucha más dura de lo que esperaba, pero me siento bien en mi piel, que es lo maravilloso”, expresó en ese entonces.

VIDEO RECOMENDADO

Sam Smith lanzó “I’m ready” junto a Demi Lovato

Sam Smith lanzó “I’m ready” junto a Demi Lovato (16/04/20)