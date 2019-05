La película de 'Sonic: The Hedgehog' se retrasa hasta 2020 para mejorar al protagonista

Luego que el poster y el primer tráiler de 'Sonic: TheHedgehog' recibiera duras críticas de millones de usuarios, el director de la adaptación Jeff Fowler, anunció que la cinta se retrasará unos meses para arreglar el diseño del erizo protagonista.

En concreto, 'Sonic' se estrenará finalmente el 14 de febrero de 2020 cuando hasta ahora su llegada a los cines estaba prevista para el 8 de noviembre de este mismo año.

Cabe mencionar que ha sido el propio Jeff Fowler quien ha hecho el anuncio a través de su cuenta de Twitter lanzando el mensaje sobre el cambio de Sonic.

Por el momento solo se sabe de la reestructuración que tendrá el erizo, pero aún no se ha confirmado si algún otro personaje tendrá modificaciones.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76

— Jeff Fowler (@fowltown) 24 de mayo de 2019