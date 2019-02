'Spiderman' que sorprendió con sus piruetas en Lima es colombiano e ingeniero biomédico (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Desde hace varias semanas, un personaje de historieta se ha apoderado de varios semáforos en Lima para sorprender a peatones y conductores con sus piruetas aéreas. Este 'hombre araña' saltó a la fama por sus increíbles movimientos frente a decenas de autos, en medio del caótico tráfico limeño, los cuales fueron grabados y difundidos a través de la mejor plataforma publicitaria de estos tiempos: Facebook.

Su nombre es Jhon Freddy Duque, es colombiano e ingeniero biomédico. Llegó al Perú el 18 de diciembre y gana aproximadamente 10 soles diarios, según contó a un periodista de Diario Correo.

"Yo hago circo hace 9 años y disfrazado del 'hombre araña' en los semáforos desde hace 6. Gracias a Dios me he hecho conocido y la gente me colabora", comentó.

Dijo que eligió el personaje del Hombre Araña porque es lo que más se asemeja a la técnica que practica. Actualmente, lo podemos encontrar en los semáforos ubicados en las intersecciones de las avenidas Universitaria con Venezuela, Perú con Universitaria y Universitaria con Colonial. "También en Miraflores tengo lugares donde montar la tela, pero el Serenazgo no dejan trabajar. Mejor no voy por allá", detalló.

Lo que pocos no sabían es que este Spiderman es ingeniero biomédico. "Terminé mi carrera y ejercí, pero renuncié a mi trabajo porque quería viajar. Tranquilamente podría regresar a mi trabajo cuando yo quiera, veo equipos hospitalarios, rayos X, etc", mencionó.