The Walt Disney Company dio a conocer -durante el Día del Inversor de 2020- sus próximos ambiciosos pasos hacia la expansión global del servicio de streaming, con nuevos detalles sobre el futuro de sus servicios Direct-To-Consumer Disney+, Hulu e ESPN+; un primer vistazo de Star, su próxima marca internacional de contenido de entretenimiento general, y avances de un excepcional catálogo de contenido completamente nuevo.

La compañía anunció que, desde el 2 de diciembre, su cartera de servicios directo al consumidor ha superado los 137 millones de suscripciones pagas a nivel global, que incluyen 11,5 millones de suscriptores de ESPN+, 38,8 millones de suscriptores de Hulu, y la impresionante cifra total de 86,8 millones de suscriptores de Disney+ desde su lanzamiento en noviembre de 2019.

Tras superar ampliamente las expectativas, The Walt Disney Company compartió ahora una nueva proyección orientativa de que sus servicios de streaming alcancen un total de entre 300 y 350 millones de suscripciones para el año fiscal 2024, principalmente impulsadas por un aumento significativo en la producción de contenido. Disney+ por sí sola tiene como objetivo estrenar más de 100 títulos por año.

A partir del 26 de marzo de 2021, Disney+ en los Estados Unidos costará US$ 7,99 por mes o US$ 79,99 por año, mientras que el paquete Disney que incluye Disney+, Hulu e ESPN+ costará US$ 13,99 por mes. Adicionalmente, se anunció un nuevo acuerdo con Comcast, que llevará las experiencias de Disney+ e ESPN+ a los decodificadores Comcast X1 y las plataformas Flex en el primer trimestre de 2021, uniéndose así a Hulu, que ya está disponible en estas plataformas desde marzo de 2020. Además, los clientes de Hulu también podrán suscribirse a ESPN+ desde la interfaz de usuario de Hulu, y desde acceder allí a la programación deportiva de ESPN+ desde principios de 2021.

Una nueva estrella internacional del streaming

A partir del exitoso lanzamiento de Disney+ Hotstar en India e Indonesia, Disney reveló nuevos detalles acerca de Star, su marca internacional de contenido de entretenimiento general que se incluirá como parte de Disney+ en mercados internacionales selectos, y que en Latinoamérica se lanzará como un servicio de streaming independiente llamado Star+.

La marca Star será el hogar de miles de horas de contenidos cinematográficos y de televisión de los estudios creativos de Disney, tales como Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television y más. Además, se incorporará programación local de las regiones en las que se encuentre disponible.

Star se lanzará en Europa y otros mercados internacionales el 23 de febrero de 2021 de manera integrada al servicio de Disney+, con su propio mosaico de marca y una nueva colección de destacadas series de entretenimiento general, películas, documentales y más, que duplicarán el catálogo de contenido disponible para los suscriptores de Disney+.

Disney+ se actualizará a nivel global para ofrecer controles parentales mejorados que permitirán la experiencia familiar que los padres esperan e incluyen la posibilidad de establecer límites en el acceso a contenido para perfiles específicos según la clasificación del contenido y la posibilidad de añadir una clave de identificación personal (PIN) para bloquear el acceso de determinados perfiles al contenido para personas adultas.

En Europa el servicio costará 8,99 euros por mes o 89,90 euros por año, con un ajuste de precios similar en los otros mercados en los cuales se lanzará Star, tales como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. El servicio de streaming continuará su expansión global hacia nuevos mercados, ahora con Star, que comenzará en Singapur el 23 de febrero de 2021, seguido de Europa del Este, Hong Kong, Japón y Corea del Sur durante el transcurso de 2021.

En Latinoamérica, para aprovechar la cartera de eventos deportivos en vivo de la región, la compañía lanzará Star+ como un servicio de streaming independiente. Star+ reúne una colección inigualable de contenido de Star, producciones locales originales y una variedad de deportes en vivo de ESPN que incluye a las principales ligas de fútbol, torneos de tenis de Grand Slam y más.

Star+ se lanzará en junio de 2021 como un servicio independiente que costará US$ 7,50 por mes (o el monto equivalente en moneda local), o bien como parte de un paquete junto con Disney+ por el atractivo precio de US$ 9,00 por mes (o el monto equivalente en moneda local).

VIDEO RECOMENDADO

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina