Stranger Things confirmó su cuarta temporada con este enigmático video

¡Se acabó la espera y el suspenso! Netflix sigue alegrando a sus suscriptores con grandes sorpresas y en esta oportunidad anunció la cuarta temporada de su exitosa serie Stranger Things.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la serie se compartió un video que confirma la cuarta parte de la serie y el regreso de los niños de Hawkins.

Ya no estamos en Hawkins, es el mensaje que acompaña el video compartido en Twitter.

Por si fuera poco, los creadores y showrunners de la serie, Los hermanos Duffer, han firmado un acuerdo general de películas y series de varios años con la plataforma.

Recordemos que la historia de la tercera temporada tuvo un final abierto con Once, ya sin poderes, abandonando Hawkins junto a Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) y Joyce (Winona Ryder).

Además, se especula que Hopper (David Harbour) aún estaría vivo, ya que en las escenas finales de la tercera temporada se habla de el americano en una prisión aparentemente rusa.

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu

— Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019