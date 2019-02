​Super Bowl 2019: Así fue la polémica presentación de Maroon 5 (FOTOS y VIDEOS)

Síguenos en Facebook

La presentación de la banda estadounidense Maroon 5 en el medio tiempo del Super Bowl 2019 ha desatado la polémica luego de que el vocalista de esta empezara a quitarse las prendas superiores.

Adam Levine apareció vistiendo una chaqueta negra, pero terminó sin polo sobre el escenario y dejando ver sus tatuajes, entre ellos el de 'California', lugar de donde son originarios.

Maroon 5 presentó los éxitos de su disco "Songs About Jane" con el que la banda estadounidense debutó en el año 2002, de este tocaron sus temas: Harder to Breathe, This Love y She Will Be Loved; fue con esta última donde unas linternas de papel formaron la palabra love (amor) en el cielo.

Junto a este, también destacó que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) mostró durante unos segundos imágenes de Bob Esponja, el dibujo animado apareció bailando a manera de homenaje a su creador Stephen Hillenburg, que murió en noviembre de 2018.

Aproximadamente 100 millones de personas siguieron la presentación de Maroon 5 desde sus casas.

Mira aquí la presentación de Maroon 5 en el Super Bowl 2019