​Susana Chávez: "Decir que un niño será homosexual por recibir ciertas clases es un absurdo"

Ayer se iniciaron las clases escolares en las instituciones educativas públicas a nivel nacional. Al respecto, cabe destacar que uno de los problemas que presentan los niños durante el año académico es la discriminación naturalizada, que es un reflejo de la educación familiar. Frente a esta problemática nace la campaña “Llegó la hora” impulsada por Promsex, una iniciativa que intenta visibilizar las desigualdades entre niños y niñas, y reforzar la importancia de una educación sexual desde las aulas.

Cuéntenos más sobre la iniciativa “Llegó la hora”...



Es una campaña que se viene desarrollando en los ámbitos escolares, con el fin de garantizar que los niños y niñas tengan una educación basada en la igualdad, sin discriminación. Esta es la segunda parte de una que empezamos el año pasado.

¿A qué se refiere cuando menciona “educación con igualdad”?

A que logremos instituir dentro de la escuela la erradicación de la violencia y de las diferencias que se hacen entre los niños y las niñas. Buscamos integrarlos en una educación donde tengan las mismas oportunidades. La educación tradicional indicaba, en el pasado, que las niñas eran más hábiles para ser secretarias o enfermeras, mientras que los niños podían ser ingenieros o médicos. Esto resulta negativo para el desarrollo de las mujeres. El problema no son los roles, porque alguien tiene que ocuparse de algo en la vida, sino que eso te toque simplemente por ser mujer y eso es lo injusto.

Pero esta formación de roles que se refuerza en el colegio, se enseña primero en la casa...

Así es, pero la escuela es un gran determinante para cambiar. Es por ello que el Estado tiene la obligación de brindar educación integral que involucre la igualdad. La escuela no es solo un lugar para aprender matemáticas y saber de lectoescritura, sino también para incorporar valores de vida.

¿El currículo escolar brinda una educación con igualdad?

Todavía falta trabajar mucho, no se ha hecho la inversión adecuada; sin embargo, creo que la escuela ha tenido cambios también positivos en los últimos años. Ha incorporado ciertos conceptos y valores de género, aunque no la cantidad suficiente. Los esfuerzos del Estado en esta materia han sido sumamente ondulantes y no se han mantenido en el tiempo. En los 15 últimos años se ha presentado una inclinación hacia la educación privada, dejando de lado la educación pública. Esto es un tema complicado, porque cuando los padres comienzan a gastar para dar educación, hay una merma muy significativa para otras oportunidades.

El año pasado se anuló parcialmente el enfoque de género del currículo escolar...

Yo creo que hubo mucho problema por un pequeño grupo de organizaciones que promovió y levantó a las iglesias. Cuando uno se pregunta, ¿cuántas de esas personas, por ejemplo de los promotores, tienen a sus hijos en escuelas públicas? Yo creo que son muy pocos, pese a ello se generó una gran incertidumbre y miedo a nivel de los padres de familia, que fue creado por estas organizaciones. Decir que un niño será homosexual por recibir ciertas clases es un absurdo. En el Perú no enseñamos educación sexual ni a identificar un tocamiento indebido, todos esos temas corresponden al mundo de la educación sexual. Es terrible, porque se pierde la oportunidad de que los niños estén protegidos con la información correcta y sepan identificar cuándo un familiar los toca de manera extraña o se siente maltratado.

En el 2016 mencionó que el Ministerio de Educación (Minedu) había dejado atrás la educación sexual, pero ¿alguna vez se brindó este tipo de clases?

El Minedu ha tenido guías de educación sexual desde hace varios años. Hubo siempre una especie de interferencia, una falta de decisión activa. Tenemos estas guías hace aproximadamente 30 años y han estado para ser mostradas en web, para decir que el Estado ha hecho algo, pero en la práctica no se ha efectuado una inversión para formar a los docentes en educación sexual, porque enseñar matemáticas es distinto a enseñar el desarrollo de los niños. Si no hay información, estamos expuestos a que hayan más embarazos en adolescentes y niñas.

Susana Chávez

Directora general de Promsex. Es obstetriz graduada de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, con maestría en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

CIFRA

- 70% de estudiantes se sintieron inseguros en el colegio debido a su orientación sexual en el 2016.

- 2016. El 30% de estudiantes faltó al colegio entre 1 y 5 veces por temor a la inseguridad.