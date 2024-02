Cuando en 2012 Ted estrenó la primera película protagonizada por Mark Wahlberg, difícilmente la audiencia hubiera imaginado que se estrenaría la precuela televisiva de este popular osito. Para sorpresa de todos, Ted ha decidido volver para viajar al año 1993 y relatar los orígenes de su relación con John Bennet, su incondicional amigo humano, durante el transcurso de su adolescencia.

La serie presentará a Ted (Seth MacFarlane) viviendo en Massachusetts junto a la familia Bennett, compuesta por su mejor amigo John, en sus jóvenes 16 años, sus padres Matty y Susan y su prima Blaire.

El elenco estelar incluye a Seth MacFarlane (Family Guy) como la inconfundible voz de Ted y a Max Burkholder (Parenthood) como John Bennett. Junto a ellos están Alanna Ubach (Euphoria) como Susan Bennett, Scott Grimes (Oppenheimer) como Matty Bennett y Giorgia Whigham (The Punisher) como Blaire.

“Tiene lugar en los 90, pero más allá de momento cronológico del contexto de esta serie, intentará dejar demostrada la verdad irrefutable que tener 16 no es nada genial, al contrario, ¡apesta!” , son las palabras de los guionistas y showrunners de la serie MacFarlane, Paul Corrigan (Modern Family) y Brad Walsh (King of the Hill), quienes completan sus dichos sosteniendo que “la única cosa que lo hace tolerable es pasar esa etapa en compañía de un amigo, y si ese amigo es un oso de peluche mágico, malhablado y proclive al uso de drogas, mucho mejor”.

Después de haber tenido su momento de fama, Ted regresa a Boston en los años 90 con su mejor amigo John para acompañarlo en los momentos más importantes de su adolescencia. Durante ocho capítulos, los mejores amigos irán juntos a la escuela, buscarán defenderse de los bullies, reirán y aprenderán muchas cosas de la vida, algunas no tan recomendables.

Ted demostrará que a pesar de ser irreverente y tener un sentido del humor de lo más particular, dentro de él hay mucho relleno y un gran corazón que le es leal a su mejor amigo. La casa de los Bennet será testigo de una gran amistad entre estos divertidos personajes, múltiples aventuras y grandes aprendizajes.