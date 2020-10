La cantante mexicana Thalía es de las personalidades más reconocidas en Latinoamérica y varias partes del mundo. Su talento, carisma y personalidad le han ayudado a consolidarse en la industria musical; no obstante, no todo ha marchado viento en popa, sus inicios en la música no fueron tan buenos como esperaba.

En la década de los 90, cuando Thalia debutó como solista, su primera canción fue muy criticada, al punto de ser vetada de la radio, según contó la artista en el segundo capítulo de la serie transmitida por Facebook Watch, Latin Music Queens.

“A mí me vetaron una canción, mi primera canción como solista que era ‘sadomasoquista’ y ‘súper oscura’, no la tocaban en la radio”, contó Thalía, entre lágrimas y risas, sobre el lanzamiento del tema “Es un pacto entre los dos”, el cual obtuvo gran éxito pese a las críticas.

Ver esta publicación en Instagram 🥨🧡🥨🧡 Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 2 Oct, 2020 a las 1:28 PDT

Según Thalía, esta canción fue vetada porque abordó un tema tabú entre la sociedad, ya que el eje central del single hablaba de un tema que solo era visto para los hombres, mientras que las mujeres le restaban importancia.

“Era expresar mi relación sexual con mi pareja en ese momento... Si lo hace un hombre es divertido y esa es la cultura... pero si lo hace una mujer es ‘es una vulgar’, ‘es una fácil’”, manifestó en la serie que protagoniza al lado de Sofía Reyes y Farina.

Por otro lado, para hacer frente a las críticas, Thalía reconció que el apoyo de su madre, Yolanda Miranda, fue muy importante, pues siempre la impulsaba a que continúe en su lucha por consolidar una carrera.

“Era ella la única trabajando como mujer contra la corriente del machismo, contra los promotores y productores. Para mí recordar esos tiempos es muy duro... sigo sin tener los ovarios para sentarme a escuchar completos los dos primeros álbumes. No puedo, es muy fuerte... No lo sé, es muy triste... se esforzaba mucho”, recordó.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía luce vestido de diseñador peruano en su videoclip ‘Estoy soltera’

Thalía luce vestido de diseñador peruano en su videoclip 'Estoy soltera'