La segunda temporada de la serie animada “The Bad Batch”, basada en el universo Star Wars, se estrenará el próximo 4 de enero, informó su creador, Dave Filoni, este sábado con motivo de la celebración de la convención D23 Expo, que reúne a fans del conglomerado Disney en Anaheim (California).

“The Bad Batch”, derivada de la producción “Star Wars: The Clone Wars”, ya fue renovada el verano pasado tras la notable acogida de su primera temporada, que contó con 16 capítulos. Su trama se basó en los miembros de un escuadrón de clones con mutaciones que encuentran su lugar en una galaxia que está en cambio permanente tras las conocidas como ‘Guerras Clon’.

El actor de doblaje Dee Bradley Baker, la actriz británica Archie Panjabi, la neozelandesa Michelle Ang y la estodunidense Rhea Perlman son solo algunas de los elegidas para poner voz a la segunda temporada de “The Bad Batch”.

Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett y Carrie Beck son los productores ejecutivos de esta serie producida por Josh Rimes y Alex Spotswood.

“TALES OF THE JEDI” Y LA TERCERA ENTREGA DE “THE MANDALORIAN”

“The Bad Batch” no es la única producción de Star Wars de la que se han conocido novedades este sábado porque la serie “Tales of the Jedi”, de los creadores de ‘The Clone Wars’, llegará a Disney+ el próximo 26 de octubre dividida en seis episodios.

Su tráiler ya ha mostrado a Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, el Conde Dooku, Qui-Gon Jinn, Yoda y Mace Windu, entre otros. “Tales of the Jedi” también es obra de Dave Filoni y los capítulos serán dirigidos por sus colaboradores ocasionales Charles Murray y Nathaniel Villanueva.

Esta es la segunda antología animada de Star Wars que llega a Disney+, después del estreno de “Star Wars Visions” en septiembre del año pasado.

Por otra parte, durante la segunda jornada de D23 Expo se han difundido nuevos detalles acerca de la tercera parte de “The Mandalorian”, que se estrenará en 2023 y cuyo ‘teaser’ ha salido a la luz este sábado.

La tercera temporada es la continuación de los acontecimientos de “The Book of Boba Fett “, la miniserie de 2021 en la que aparecía como invitado el protagonista de la serie, Din Djarin (Pedro Pascal).

Además de Pascal, Carl Weathers, Giancarlo Esposito y Katee Sackhoff han sido confirmados para retomar sus anteriores papeles en la tercera temporada de “The Mandalorian” con la incorporación del estadounidense Christpher Lloyd.

“The Mandalorian” es una producción de Lucasfilm creada por Jon Favreau, con Filoni y él mismo como productores ejecutivos en esta entrega junto a Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Rick Famuyiwa.

La convención D23 es el evento bianual organizado por el grupo de medios Disney en la ciudad californiana de Anaheim y en el que se reunirán más de 65.000 personas hasta el domingo por la tarde para ser las primeras en conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation de cara al próximo curso.

Con información de EFE

