Todos hemos sido testigos de las anécdotas producidas en los centros de vacunación en el marco de “Vacunafest”. Uno de los protagonistas de este tipo de actividades fue el reggaetón, género musical que tiene mayor acogida entre jóvenes. Es por eso que TikTok estuvo lleno de videos al respecto.

No obstante, este ambiente parece no estar presente en todos los vacunatorios. Este hecho produjo molestia en una joven, quien acudió a inmunizarse con el ánimo a tope, pero acabó “decepcionada” porque no escuchó una sola canción del reggaetón “old school”.

“Me siento estafada por TikTok. No escucho el ‘perreo sandunguero’”, se le escucha decir mientras grababa que el vacunatorio al que llegó no estaba lleno.

“Necesito libro de reclamos”, añadió, originando así que su video se convierta en viral y tenga decenas de comentarios que buscaban una explicación.

Son más de 20 mil likes los que tiene este video en TikTok. “Dónde es el Vacunatón con juerga, si no, no quiero nada”, “Yo quedé igual, esperando que me hicieran bailar como mínimo”, “Con eso no se juega, yo también pediría el libro de reclamaciones”, fueron algunos comentarios de los seguidores de la joven.

