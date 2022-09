El primer día de escuela puede ser un momento lleno de nervios no solo para los menores, sino también para los padres que se emocionan al separarse de sus pequeños. Precisamente, una usuaria de TikTok captó a una madre llorando mientras veía a su pequeño ingresando al colegio por primera vez.

Como se puede ver en la grabación, publicada por la internauta Jahzeel Castro Panca, el niño daba sus primeros pasos en el establecimiento con ayuda de su profesora. A pesar de ser nuevo, el menor se mantuvo tranquilo e ingresó al local sin mayor problema.

Sin embargo, fue su madre quien no pudo evitar emocionarse. En cuanto la cámara la enfocó, la mujer rompió en llanto mientras grababa a su hijo iniciando una nueva etapa en su vida.

Su reacción conmovió a otra madre que se encontraba cerca y no dudó en consolarla al ver que no podía dejar de llorar.

Millones de reproducciones y un acalorado debate

El clip se viralizó con más de 7 millones de reproducciones y, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos se burlaron del llanto de la mujer, otros justificaron su reacción asegurando que “como madre, se te pasan muchas cosas por la cabeza”.

“A mi no me parece gracioso, es un sentimiento que vale la pena expresar”; “Se llora de tristeza y miedo, de no saber cómo lo van a tratar, como le va a ir, es algo difícil, quisiéramos que todos los trataran y amaran”; “Es una etapa difícil, más siendo la primera vez”; “Yo quería llorar, me contuve porque vi a mi hijo muy feliz al entrar al kinder, pero me di media vuelta y mi esposo y yo nos pusimos a llorar”; “Pero como no lloran cuando se los dejan a la abuela para irse a la fiesta”; “Pensé que lo decían por su cola de cabello, no me había dado cuenta que estaba llorando”, escribieron los internautas.