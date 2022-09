Unos rieles de las ventanas o puertas sucios pueden hacer que abrir y cerrarlas se vuelva un dolor de cabeza en casa. Y es que estas acaban acumulando una gran cantidad de polvo, moho e incluso hongos. Hoy te contamos los trucos caseros para limpiar los rieles de las ventanas y de las puertas corredizas.

Mantener una limpieza frecuente de las ventanas es indispensable para tener una casa limpia, pero, desafortunadamente, los rieles de las ventanas pueden resultar difíciles de limpiar. Sin embargo, existen hacks que pueden ayudarte a limpiar los rieles de las ventanas sin mucho esfuerzo.

Trucos para limpiar los rieles de las ventanas y puertas

No limpiar los rieles de tus ventanas harán que estas se atasquen y no se abran con la misma facilidad. Y lo mismo puede suceder con los rieles de las puertas corredizas de tu casa, haciendo que los paneles no se deslicen. Descubre cómo puedes limpiar los rieles como un profesional en minutos.

1. Limpia los rieles con vinagre y bicarbonato

El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son productos de limpieza que pueden limpiar los rieles sucios de las ventanas. Así se hace paso a paso:

Aspira la suciedad acumulada en el riel. Si no tienes una aspiradora que tenga acceso a lugares complicados, puedes utilizar una secadora de cabello para retirar el polvo acumulado. Cuando termines, necesitarás reunir una botella spray, vinagre, bicarbonato, un cepillo de dientes y un trapo de microfibra. Espolvorea un poco de bicarbonato de sodio a lo largo de los rieles de las ventana y, luego, vierte una taza de vinagre blanco de limpieza en la botella spray. La mezcla debería provocar una ligera efervescencia y, después de unos segundos, se creará una pequeña pasta. Retira los restos con un trapo de microfibra un poco húmedo. Si ves que la suciedad no se quita, seguramente es porque está muy incrustada, por lo que deberás repetir la operación las veces que hagan falta. Ayúdate del cepillo de dientes viejo para frotar.

Puerta corrediza. (Foto: Pexels)

2. Limpia los rieles con jabón de lavavajillas

Uno de los trucos caseros más fáciles y efectivos para la limpieza de casa es el agua tibia con jabón. Mira el paso a paso:

Pasa primero la aspiradora para quitar la mayor cantidad de suciedad posible. Luego, usa el jabón de lavavajillas introduciéndolo en una botella de spray con agua tibia. Agita bien y rocía esta mezcla sobre el riel. Deja que el jabón se impregne y luego retira la mezcla con un trapo de microfibra.

3. Cómo limpiar los rieles de las puertas corredizas

Puedes usar bicarbonato y vinagre para deshacerte de la suciedad del riel de una puerta corrediza. Si ves que la suciedad está muy incrustada, siempre puedes echar mano del amoniaco (si no son de aluminio). Solo tienes que aplica una pequeña cantidad y frotar con un cepillo y verás como funciona.