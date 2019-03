Estados Unidos ofrecerá 1,000 dólares por adoptar a un caballo

Si vives en el campo y tienes mucho espacio para crías animales de granja, entonces no puedes dejar de leer esta nota. En Estados Unidos se está ofreciendo mil dólares a las personas que adopten un caballo o un burro salvaje. Este programa está siendo incentivado desde el 2018 por la Oficina de Gestión de Tierra, perteneciente al Departamento de Interior del país mencionado.

Este programa tiene como objetivo reducir los costos de la agencia por el cuidado de animales salvajes y por ayudarlos a encontrar un hogar y de esa manera eliminar la sobrepoblación de caballos y burros salvajes.

Los adoptantes que cumplan los requisitos reciben 500 dólares dentro de los primeros 60 días de la adopción y la otra mitad se proporciona dentro de los 60 días posteriores a la titulación del animal.

"La superpoblación crónica aumenta el riesgo de daño a los recursos de los terrenos a través del pastoreo excesivo e incrementa el riesgo de inanición y sed de las manadas más numerosas, ha advertido la agencia gubernamental a través de un comunicado.

More than 4,600 wild horses and burros found good homes last year! To help find even more homes this year, were now offering up to $1,000 to adopt your own untrained wild horse or burro. Learn more: https://t.co/qoEY2xyl0i pic.twitter.com/ozWOfsjWbp

— BLM WHB Program (@BLMWHB) 12 de marzo de 2019