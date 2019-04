¿Se viene el remake del videojuego de ‘Resident Evil 3’?

Este año se lanzó el remake de Resident Evil 2, el cual tuvo una buena acogida por los fanáticos de este videojuego. Debido al éxito, los cibernautas están esperando con ansias ver en la tercera parte a Nemesis remasterizado y a todo color.

Anteriormente Capcom ya había declarado que trabajarían en el remake de 'ResidentEvil 3: Nemesis', pero todo dependía de cómo le iría a la segunda entrega.

En la cuenta oficial de Twitter de Resident Evil, Capcom publicó una foto de ResidentEvil 2 en la que se aprecia un agujero en la pared. La imagen fue acompañada con el texto Claramente algo o alguien no entiende el concepto de puertas… ¿Qué crees que le pasó a la pared aquí?.

Clearly something or someone doesn't understand the concept of doors... What do YOU think happened to the wall here?#RE2 pic.twitter.com/jJF2hjJlzj