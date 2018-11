Gato con el corazón roto abraza el collar de su amigo perro que murió (VIDEO)

Esta historia fue difundida en Twitter. Hace algunas semanas, Zeus perdió a Sam, un perrito amoroso que le brindó compañía durante años. El gato sufrió mucho tras esta pérdida, y hace algunos días, al encontrar su collar, no pudo contener la emoción que embargaba su cuerpo peludo.

Este par de mejores amigos han roto el esquema que tienen muchas personas sobre la relación entre un gato y un perro. Ellos eran inseparables sin importar la diferencia de especies y de temperamentos.

Emma Catanzarite, madre de Zeus y Sam comentó a The Dodo lo siguiente: Zeus siempre trató de acurrucarse con Sam y jugar con él… A Zeus le encantaba burlarse de él todo el tiempo.

Sam siempre fue muy tolerante con Zeus, esa fue su principal manera de expresarle su amor y cuando Sam murió el corazón del gato se rompió por completo, ya que nunca lo volvió a ver.

Zeus parecía realmente solo después de que Sam falleció. Siguió a mi mamá mucho más durante el día y maulló mucho después de que murió como si lo estuviera buscando. El día que Sam murió, lo envolvimos en una manta y mi mamá entró en la habitación para encontrar a Zeus durmiendo encima de él, como si finalmente tuviera la oportunidad de acurrucarse con él, fue lo que digo la dueña del gatito.

Cuando Zeus encontró el collar de Sam, sintió que era una oportunidad para conectarse con él nuevamente, y la dueña al ver tan hermosa imagen, decidió grabarlo para luego compartirlo en su cuenta de Twitter.

my dog passed away a couple months ago and my cat just found his old collar... I AM CRYING pic.twitter.com/v7An9sH3Ws

— emma (@emmacatanzarite) 6 de noviembre de 2018