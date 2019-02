Niño tenía problemas con su tarea de matemática y llamó al 911 para pedir ayuda (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En Estados Unidos, una operadora se ha ganado el respeto y la admiración de miles de usuarios en redes sociales, ya que mostró amabilidad a un niño que llamó al servicio de emergencia para poder preguntarle cómo puede resolver algunos problemas matemáticos. Esta conversación fue grabada en video y difundida en Twitter.

Antonia Bundy, quien trabaja para el Departamento de Policía de Lafayette, en Indiana, recibió una llamada de un menor. La joven le preguntó cuál era la emergencia a reportar, y el niño le dijo que si podría ayudarlo con sus ejercicios matemáticos.

“¿Tuviste un mal día en la escuela?”, se oye preguntar a la operadora del 911 en el video viral de Twitter. “Sí. Llamaba para hablar al respecto”, respondió el pequeño, que al parecer solo buscaba ayuda para resolver unos problemas.

“Cuando me dijo que tenía un mal día y le pregunté qué le pasaba, me dijo que se trataba de su tarea. En ese punto, fui capaz de determinar que no era una emergencia verdadera”, comentó la joven a la televisora WLFI-TV, afiliada a la cadena CBS.

Cabe mencionar que el niño le contó a la operadora que el problema que tenía era uno relacionado a las fracciones (“¿Cuánto es 3/4 + 1/4?”), por lo cual la joven lo asesoró paso a paso.

Luego de resolver el problema, el niño le agradeció a su nueva amiga. “Lamento haber llamado, pero realmente necesitaba ayuda”, recalcó el menor. “Descuida. Siempre estamos aquí para ayudar”, respondió la operadora.