Wolverine podría aparecer en ‘Avengers: Endgame’

A menos de 20 días del estreno de Avengers: Endgame, esta película ya está dejando impactado a decenas de seguidores y así lo ha hecho con un grupo de periodistas quienes vieron un adelanto de 10 minutos en exclusiva. Cabe mencionar que los hermanos Russo pidieron a los profesionales no revelar información en las redes sociales sobre el filme, pero ustedes ya saben cómo corre la noticia.

Este adelanto se realizó en The Walt Disney Studios en California y los directores de la cinta exigieron estricta reserva a los periodistas, pero sí podían publicar sus impresiones sobre lo que vieron.

La periodista peruana-mexicana Yolanda Machado fue la primera en publicar en sus redes sociales su opinión de este filme que está enloqueciendo a todo el mundo. "Ahora he revisado las imágenes de 'Avengers: Endgame' y todo lo que puedo decir es que no estás preparado para lo que viene. ¡El juego final será loco!", escribió.

Dan Casey, es otro periodista quien también se pronunció en Twitter y bromeó con la posibilidad de ver al mutante Wolverine en el final de Avengers: Endgame. ¿Le creemos?

"¡Guauu! Los Hermanos Russo solo nos mostraron 10 minutos de imágenes de 'Avengers: Endgame', y se ve increíble. No puedo decir mucho, pero definitivamente fueron los últimos 10 minutos de la película e involucra a Thanos, Cap, Tony y Wolverine (!) Haciendo un número de baile coreografiado. De todos modos, cosas geniales".

