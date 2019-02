La duración de “It: Capítulo 2” bordearía las tres horas (FOTO)

Gracias a un usuario de Twitter se pudo saber la duración que tendrá la segunda parte de la terrorífica película It, basada en el libro de Stephen King que lleva el mismo nombre que el filme.

Según el usuario en Twitter (que, por cierto, usa el nick de espectador anónimo en la red social) asegura haber visto de alguna manera el estado actual de la cinta y asegura que su duración ronda las tres horas.

IT: CAPITULO 2 dura casi 3 horas. Bastante buena, pero necesita trabajo, la primera es mejor. Y eso es todo lo que diré antes de que Warner Bros me demande, es lo que se puede leer en el post de Twitter del usuario anónimo.

Además, el usuario resaltó que el filme le ha parecido peor que su primera entrega. También me ha parecido peor que la primera y que necesita trabajo para mejorar.

Cabe mencionar que It: Capítulo 2 está situada 27 años después del momento en el que Pennywise se levanta de su tumba para causar estragos. Por ese motivo El club de los Perdedores, se volverá a juntar para detener a este ser infernal.

