Bajo la producción del Club de Teatro de Lima se presentará, por una corta temporada, la obra audiovisual “Un cuento de Navidad”, obra original de Charles Dickens.

La adaptación libre está dirigida por el peruano Santiago Giraldo y el estreno será el sábado 4 de diciembre en YouTube desde las 8:00 p.m.

Alonso Gonzáles, Dánitza Montero Baumann, Gerardo Cárdenas, Ilda Polo, Josefo Palomino y Santiago Giraldo forman parte del elenco de este proyecto.

Sobre “Un cuento de Navidad”

“Un cuento de Navidad” narra la historia de Ebenezer Scrooge, un hombre amargado y tacaño que tiene como único interés el generar más y más dinero a toda costa, y reniega de las pocas personas cercanas a él.

Al llegar la época navideña el ambiente adquiere gran alegría, lo que fastidia más a Scrooge. Entonces, la noche del 24 de diciembre, recibe la visita de un viejo amigo, o mejor dicho el fantasma de su viejo amigo. Esta visita le traerá visiones de lo que fue, lo que es y lo que podría ser su vida. Consejos y enseñanzas para Ebenezer Scrooge, con las que pueda tomar decisiones sobre cómo quiere afrontar su futuro.

“Esta obra significa, para mí, arriesgar y jugar. Arriesgar en el sentido de que nos marcamos tiempos muy concretos para la gestación del producto y siempre hemos estado contra el reloj. Y jugar, porque nunca nos ganó la presión sino que disfrutanoa mucho todo el proceso. Es un proyecto en el que he estado feliz de principio a fin, gracias a todo el equipo humano que puso el hombro, la buena onda y el compromiso, desde los actores hasta el equipo técnico. A todos mis gracias infinitas”, comentó el director de la obra, Santiago Giraldo.

“A mí la navidad me encanta por qué siento una buena energía en todo lugar, y creo que no hay historia navideña que haya visto más que está obra de Dickens, en sus múltiples versiones. He tenido la suerte de trabajar y que me hayan aceptado que los dirija, amigos tan talentosos. Además del apoyo siempre de el Club de Teatro de Lima, que siempre me respalda en cada aventura que les propongo”, añadió.

Corta temporada de “Un cuento de Navidad”

Temporada: del 4 al 26 de diciembre.

Día y hora: sábado y domingo 8:00 p.m.

Entrada general: S/. 20.00 nuevos soles.

Estudiantes y adulto mayor: S/. 15.00 nuevos soles.

Venta de entradas al Whatsapp: 982598669

*Transferencia Bancaria/ Yape y Plin

VIDEO RECOMENDADO

Luces navideñas: tips para instalarlas y pasar una navidad segura

Reciclar las luces navideñas viejas o comprarlas de lugares no autorizados podría aumentar el riesgo de sufrir algún siniestro o accidente en casa durante estas fiestas. Aquí te damos algunas recomendaciones para usarlas de manera correcta.