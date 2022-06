Lluvia de críticas. Usuarios de redes sociales no tuvieron piedad con la canción que compuso Latina sobre la selección peruana y la cuestionaron con contundentes comentarios.

En la previa al partido entre Perú y Nueva Zelanda, Latina emitió un videoclip de la canción que ha compuesto a la selección peruana. En el compacto aparecen los integrantes del área deportiva de dicho canal interactuando y haciéndole barra a la ‘Blanquirroja’.

El tema contiene versos alusivos a la selección peruana y a cada jugador de ella, combinados con un poco de humor y palabras de aliento, todo bajo un estilo coloquial.

Sin embargo, muchos hinchas han rechazado la propuesta musical de dicho canal, que es el que trasmitirá los partidos del Mundial Qatar 2022, en caso la ‘Bicolor’ clasifique o no.

“Señores de Latina, su canción no va en serio, Hasta la canción de Inkabet me gusta más”; “Ya es demasiado escuchas los comentarios de Coki Gonzales como para que pongan esa canción sobre la selección”; “Espero que esa canción no sea mufa”; “Qué cringe la canción de Latina”; “Esa canción que hicieron en Latina no está dando mala suerte”, fueron algunos de los comentarios que se pudo ver en Twitter.