Colombia vuelve a ser noticia, pero esta vez de manera negativa, luego de la difusión de un video en el que se observa cómo una enfermera simula vacunar a un adulto mayor de 80 años en medio del proceso de vacunación contra la COVID-19.

Esta mala práctica, que aún se mantiene en investigación, se ha repetido ya dos veces en lo que va del desarrollo de este proceso que pretende lograr el control de la pandemia en el país vecino.

La ciudad de Villavicencio fue sede del lamentable hecho registrado y difundido en redes sociales y noticieros del país. Este caso se suma al de Floridablanca, en el que la nieta de una adulta mayor se dio cuenta de esta práctica tras ver el video del preciso momento en el que inyectaron a su abuela.

Luego de denunciar el hecho, la mujer reclamó a las enfermeras, quienes aseguraron que se trató de un error para luego aplicarle la dosis que requiere en primera instancia una persona para ser inmunizada contra la covid-19.

En esta ocasión, el hombre de 80 años aguardó sentado el momento de ser inoculado con la dosis de Pfizer. Alguien grabó el momento preciso en el que una mujer parte del personal de salud aplica usa una jeringa vacía y hace el ademán de inocular al anciano, exponiendo así su vida.

Al igual que el caso antes descrito, los familiares se percataron del hecho, reclamaron y lograron que al adulto mayor se le aplique la dosis requerida.

Para darse cuenta de este hecho, durante el proceso de inoculación a adultos mayores en el Perú, es necesario percatarse que el pistón de hule ya se halla cerca de la aguja desde un inicio y no hace ningún recorrido, esto debido a que no hay dosis que aplicar, una “vacuna vacía”.

Asimismo, en estos casos la enfermera no mueve el embolo, no lo presiona, como si lo haría si el tubo tuviera contenido. Por ello, es importante que el adulto mayor se percate de ese movimiento y que no solo se trate de una simulación.

En este segundo video se aprecia cómo se aplica correctamente la dosis. Los hechos sucedieron en la IPS Parque del Barzal, en Villavicencio.

Partes de una jeringa

