Las faldas midi vuelven para ser las protagonistas en el verano. Esta prenda es una aliada perfecta para los días calurosos, en que puedes lucir fresca y sin perder el estilo.

Dependiendo del estampado y textura de la falda podrás armar el look perfecto para cualquier ocasión. Los especialistas de Tiendas Paris te recomiendan cinco opciones para llevar lo mejor de la tendencia:

1. La falda midi que no puede faltar en tu clóset es una con animal print. Si buscas un look para una salida casual, completa el look con un top de colores brillantes y algunos accesorios en tonalidades doradas.

2. Si quieres darle un toque moderno a tus looks de oficina, una falda midi con estampados asimétricos será una opción ideal. Combínala con blusas de colores sobrios y unos tacos bajos para lograr el outfit perfecto para lucirte aún más en tus reuniones.

3. ¿Se te hace difícil decidir qué ponerte cada día? Una alternativa son los conjuntos de top y falda de mismo estampado para los días en los que nos probamos hasta tres looks distintos. Desde estampados animal print hasta de color entero, no dejes de probar esta tendencia.

4. Si eres de colores más claros, prueba con una falda midi en tonos pastel. En morados, rosados o celestes, puedes llevarla con tops en colores neutros.

5. Ya sea para un look moderno o más clásico, sin duda los estampados serán un elemento importante esta temporada. Prueba con un estampado floral en tonos oscuros y una blusa de lino para un look vintage, o con un polo básico sin mangas para un atuendo más casual.